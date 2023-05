Carl Zeiss Meditec: Kursziel bei 140,76 €

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Aktuell wird die Aktie von Carl Zeiss Meditec von Analysten unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel der Bankanalysten liegt bei 140,76 €.

• Am 09.05.2023 fiel der Kurs um -7,71%

• Carl Zeiss Meditecs wahres Kursziel: +27,10%

• Guru-Rating unverändert bei 3,67

Am gestrigen Tag verzeichnete die Aktie von Carl Zeiss Meditec einen Verlust von -7,71%. Dieser schwache Trend setzte sich auch in den vergangenen fünf Handelstagen fort und summierte sich auf insgesamt -7,40%. Die Stimmung am Markt scheint also relativ pessimistisch zu sein.

Das mittelfristige Kursziel für Carl Zeiss Meditec liegt nach Einschätzung der Bankanalysten bei 140,76 €. Wenn diese Prognose eintritt, eröffnet dies Investoren ein Potenzial von +27,10%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung aufgrund des aktuellen Trends.

Vier Analysten...