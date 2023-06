Carl Zeiss Meditec: Kurspotenzial von fast 30%

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Carl Zeiss Meditec derzeit nicht korrekt bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 140,76 EUR und damit um +29,20% über dem aktuellen Wert.

Am Vortag verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Steigerung an der Börse um +4,41%. In den letzten fünf Handelstagen und somit einer vollständigen Woche betrug das Plus insgesamt +1,59%. Der Markt scheint daher aktuell relativ optimistisch zu sein.

Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie ein mittelfristiges Kursziel von 140,76 EUR hat. Wenn sie richtig liegen würden hätte dies ein Potenzial in Höhe von fast 30% zur Folge. Dies ist jedoch aufgrund des positiven Trends in jüngster Zeit nicht unbedingt die Einschätzung aller Experten.

Vier Analysten bezeichnen die Aktie als “stark kaufen” und sieben bewerten sie als “kaufen”. Sechs haben sich...