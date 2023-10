Carl Zeiss Meditec: Kurspotenzial von +40,18%

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Der gestrige Handelstag brachte für Carl Zeiss Meditec eine erfreuliche Kursentwicklung von +2,47%. In den letzten fünf Handelstagen summiert sich der Anstieg sogar auf +3,31%, was zu einer optimistischen Stimmung am Markt führt.

Die Analysten sind einhellig der Meinung, dass die Aktie momentan unterbewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 117,30 EUR und würde damit ein Potenzial von +40,18% eröffnen. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach dem jüngsten positiven Trend.

Konkret empfehlen drei Analysten einen Kauf und sechs weitere bewerten die Aktie als “Kauf”. Die meisten Experten (9) sehen sie dagegen neutral und nur ein Experte rät zum Verkauf. Damit überwiegt immer noch der Optimismus (+47,37%). Auch das Guru-Rating bleibt mit 3,53 unverändert positiv.

Investoren sollten allerdings...