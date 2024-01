Carl Zeiss Meditec-Anleger wird’s freuen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den letzten Tagen eine solide Leistung gezeigt. Der gleitende Durchschnittskurs beläuft sich auf 98,82 EUR, während der aktuelle Kurs bei 98,84 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +0,02 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage beträgt 86,74 EUR, was einer Abweichung von +13,95 Prozent entspricht und somit als positiv bewertet wird. Insgesamt erhält die Aktie daher die Gesamtnote "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Carl Zeiss Meditec mit 1,28 Prozent 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Daraus ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung, da die Aktie im Vergleich zu anderen Investments eher unrentabel erscheint.

Bei der Betrachtung des Sentiments und Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung für Carl Zeiss Meditec als negativ eingeschätzt werden. Die Kommunikation im Netz spiegelt somit eine insgesamt schlechte Stimmung gegenüber der Aktie wider.

Auf der anderen Seite sind die Anleger in den sozialen Medien überwiegend positiv gestimmt. In den letzten zwei Wochen wurden an acht Tagen positive Themen und an vier Tagen negative Themen diskutiert. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominieren die positiven Themen die Diskussion. Aufgrund dieses positiven Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt zeigt sich also eine gemischte Bewertung von Carl Zeiss Meditec, wobei das Anleger-Sentiment positiver ausfällt als die anderen Faktoren.