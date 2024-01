Carl Zeiss Meditec-Anleger machen nicht mehr mit!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Carl Zeiss Meditec verzeichnet derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie. In den letzten 12 Monaten erzielte das Unternehmen eine Performance von -14,97 Prozent, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" eine Underperformance von -3,59 Prozent darstellt. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält Carl Zeiss Meditec daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment zeigt gemischte Signale, da sowohl positive als auch negative Meinungen in den sozialen Medien zu finden sind. Eine weitergehende Analyse zeigt jedoch, dass insbesondere negative Signale abgegeben wurden, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien weist die Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,36 auf, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 108 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie als "günstig" eingestuft werden kann und daher eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien erhält.