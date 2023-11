Die Carl Zeiss Meditec-Anleger haben diesen Tag gefürchtet!

Der Vergleich des Aktienkurses von Carl Zeiss Meditec zeigt, dass die Aktie im letzten Jahr eine Rendite von -34,01 Prozent erzielt hat. Im Vergleich zu anderen Aktien aus dem Bereich "Gesundheitspflege" liegt die Rendite von Carl Zeiss Meditec um 16,37 Prozent unter dem Durchschnitt (-17,64 Prozent). Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" beträgt -15,63 Prozent, wobei Carl Zeiss Meditec derzeit um 18,38 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie werden auch analysiert, um die Stimmungslage zu bewerten. Die Anzahl der Beiträge und die Veränderung der Stimmung ergeben zusammen ein langfristiges Bild über die Stimmungslage. Die Untersuchung von Carl Zeiss Meditec ergab eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war jedoch eher schlecht, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Daher erhält die Aktie von Carl Zeiss Meditec bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnittskurs betrachtet. Der GD200 des Wertes liegt bei 103,12 EUR, während der Kurs der Aktie bei 84,92 EUR um -17,65 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage beträgt 81,42 EUR, was einer Abweichung von +4,3 Prozent entspricht und die Aktie als "Neutral"-Wert kennzeichnet. Insgesamt entspricht dies dem Rating "Neutral".

In Bezug auf fundamentale Kriterien ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bedeutung. Carl Zeiss Meditec weist mit einem Wert von 27,63 ein niedrigeres KGV als der Durchschnitt der Vergleichsbranche auf. Dieser Abstand beträgt aktuell 67 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 84. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".