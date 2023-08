Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen hohes Kurspotenzial - Kursziel liegt bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den letzten fünf Handelstagen einen Rückgang von -4,17% verzeichnet und am gestrigen Tag um weitere -0,79% an Wert verloren. Die Bankanalysten sind jedoch unbeeindruckt davon und glauben weiterhin an das Potenzial des Unternehmens.

Aktuell wird das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 132,60 EUR gesehen. Dies entspricht einem Anstiegspotenzial von +31,22%. Von insgesamt 18 analysierten Experten bewerten drei die Aktie als starken Kauf und sieben als Kauf. Sieben Experten empfehlen die Haltung der Aktie und einer ist der Auffassung, dass sofort verkauft werden sollte.

Insgesamt lassen sich jedoch Analyseergebnisse positiv interpretieren: +55,56% der Analysten sind noch optimistisch bezüglich des möglichen Aufwärtspotentials der Aktie. Das Guru-Rating bleibt gleichbleibend auf einem...