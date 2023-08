Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen hohes Kurspotenzial

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den letzten Tagen an Wert verloren und verzeichnete gestern eine Kursentwicklung von -1,46%. Die Ergebnisse der vergangenen Handelswoche belaufen sich auf -4,69%, was die Stimmung am Markt pessimistisch erscheinen lässt.

Doch laut Bankanalysten ist das wahre Kursziel von Carl Zeiss Meditec bei 132,60 EUR. Das entspricht einem mittelfristigen Kurspotenzial von +44,48%. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung nach der jüngsten Kursentwicklung.

Aktuell sind 3 Analysten der Meinung, dass es ein starker Kauf ist und weitere 7 empfehlen die Aktie zum Kauf. Der größte Teil (7) stuft sie als “halten” ein und nur 1 Experte meint, dass Carl Zeiss Meditec verkauft werden sollte.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,61. Somit sind immer noch über die Hälfte (55,56%) aller...