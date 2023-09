Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen großes Kurspotenzial von 31%

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den vergangenen fünf Handelstagen eine negative Entwicklung hingelegt und verlor am gestrigen Tag -0,67%. Die Bankanalysten sind jedoch optimistisch und gehen im Durchschnitt von einem mittelfristigen Kursziel bei 117,30 EUR aus. Das würde für Investoren ein Kurspotenzial in Höhe von +31% eröffnen.

Aktuell empfehlen drei Analysten die Aktie als starken Kauf, während sechs weitere sie zum Kauf raten. Neutrale Einschätzungen gibt es von neun Experten und nur ein Experte sieht die Aktie als Verkauf an. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,53.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Stimmung derzeit überwiegend positiv ist und das Potenzial einer hohen Rendite besteht – wenn auch nicht alle Experten dieser Meinung sind.