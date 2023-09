Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen Potenzial von 36,94% auf Kursziel von 117,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec konnte gestern am Finanzmarkt ein Plus von 2,00% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen ergibt sich jedoch ein Minus von 4,97%. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell nicht richtig bewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel von 117,30 EUR haben sollte. Dies würde Investoren ein Potenzial von +36,94% eröffnen.

• Carl Zeiss Meditec: Gestern mit +2,00%

• Das Kurspotenzial beträgt +36,94%

• Der Anteil optimistischer Analysten liegt bei +47,37%

Aktuell empfehlen drei Experten die Aktie als starken Kauf und sechs weitere setzen sie auf “Kauf”. Eine neutrale Bewertung (“halten”) erhält das Unternehmen hingegen von neun Experten. Ein Experte empfiehlt sogar den sofortigen Verkauf der Aktien. Insgesamt sind somit noch knapp die Hälfte der Analysten (47,37%)...