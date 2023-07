Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen Potenzial von +32,01%

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine Kursentwicklung von -1,03%. Insgesamt ergibt sich für die vergangene Handelswoche ein Gewinn von +0,45%, was auf eine neutrale Stimmung am Markt schließen lässt.

Analysten sind jedoch der Meinung, dass das wahre Potenzial des Unternehmens noch nicht ausgeschöpft ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 132,60 EUR und somit um +32,01% über dem aktuellen Wert. Allerdings teilen nicht alle Experten diese Einschätzung und bewerten die Aktie neutral oder sogar als Verkaufskandidat.

Aktuell empfehlen 55,56% der Analysten den Kauf der Carl Zeiss Meditec-Aktie. Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,61.