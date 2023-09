Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen Kursziel bei 117,30 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec verzeichnete gestern am Finanzmarkt eine negative Entwicklung von -0,07%, was zu einer Gesamtperformance von -3,73% in den letzten fünf Handelstagen führte. Trotz dessen sind viele Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kurspotenzial von +46,63% aufweist.

• Carl Zeiss Meditec: Performance am 20.09.2023 bei -0,07%

• Das Kursziel liegt derzeit bei 117,30 EUR

• Guru-Rating beträgt weiterhin 3,53

Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie wird mit 117,30 EUR angegeben und somit könnten Investoren ein beachtliches Gewinnpotenzial erzielen. Allerdings gibt es auch einige Analystenstimmen gegen diese Einschätzung aufgrund des schwachen Trends in letzter Zeit.

Aktuell empfehlen drei Experten den Kauf der Aktie und sechs weitere bewerten sie als...