Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen Kursziel bei 117,30 EUR

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat gestern um +1,19% zugelegt und zeigt sich damit nach fünf Handelstagen mit einem Plus von +1,79%. Die Stimmung am Markt ist derzeit relativ optimistisch. Laut Bankanalysten liegt das mittelfristige Kursziel für die Aktie bei 117,30 EUR. Sollten sie Recht behalten, hätte die Aktie ein Kurspotenzial in Höhe von +27,25%.

