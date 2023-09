Carl Zeiss Meditec: Analysten sehen Kurspotenzial von 36,94%

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec hat in den letzten fünf Handelstagen einen negativen Trend verzeichnet und an Wert verloren. Gestern konnte sie jedoch eine positive Kursentwicklung von 2,00% verbuchen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass die Aktie aktuell unterbewertet ist und ein mittelfristiges Kursziel bei 117,30 EUR habe – was einem Potenzial von +36,94% entspricht.

• Carl Zeiss Meditec: Am 11.09.2023 mit +2,00%

• Das Kursziel von Carl Zeiss Meditec liegt bei 117,30 EUR

• Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,53

Obwohl nicht alle Analysten diese Einschätzung teilen und einige neutral oder sogar zum Verkauf raten würden (insgesamt sind es jedoch nur wenige), überwiegt die Zahl der positiv gestimmten Experten mit einer Rate von +47,37%. Das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” bleibt weiterhin stabil auf dem Niveau...