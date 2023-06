Carl Zeiss Meditec: Analysten prognostizieren Kurspotenzial von 28,55% auf 140,76 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Am gestrigen Handelstag verzeichnete die Aktie von Carl Zeiss Meditec eine Kursentwicklung von +0,46%. Doch in den vergangenen fünf Handelstagen zeigte sich ein schwacher Trend mit einem Gesamtverlust von -2,67%, was auf pessimistische Stimmungen am Markt hindeutet.

Die durchschnittliche Einschätzung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 140,76 EUR. Sollte diese Prognose eintreffen, würde dies Investoren ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +28,55% eröffnen. Aktuell vertreten vier Analysten die Meinung einer starken Kaufempfehlung und sieben weitere Empfehlen einen Kauf. Insgesamt sechs Experten beurteilen das Unternehmen neutral als “halten”. Lediglich eine Person empfiehlt den Verkauf der Aktien.

Das positive Urteil über Carl Zeiss Meditec wird zusätzlich durch das bewährte “Guru-Rating”...