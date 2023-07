Carl Zeiss Meditec: Analyse der Aktie und Prognose des Kursziels bei 132,60 EUR

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Carl Zeiss Meditec AG hat am 28.07.2023 an der Börse einen Anstieg von +0,19% verzeichnet. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich ein Gesamtanstieg von +3,43%. Somit zeigt sich eine tendenziell optimistische Stimmung auf dem Markt.

Laut mehreren Bankanalysten ist die aktuelle Bewertung der Aktie von Carl Zeiss Meditec nicht korrekt und das wahre Kursziel liegt bei 132,60 EUR – was einem Kurspotenzial von +25,75% entspricht. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung in Anbetracht des jüngsten positiven Trends.

Zum gegenwärtigen Zeitpunkt empfehlen drei Analysten den Kauf der Aktie mit einer stark positiven Haltung gegenüber dieser Investitionsmöglichkeit. Sieben weitere Experten haben eine insgesamt positive Sichtweise und raten zum Kauf der Aktie sowie sieben Analysten halten ihre Entscheidungen...