Carl Zeiss Meditec Aktie: Das wird noch ein spannendes Thema!

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird von Analysten als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel nur um +0,46% vom aktuellen Kurs entfernt liegt. Am 02.01.2024 verzeichnete das Unternehmen einen Kursrückgang von -2,13%, was zu einer Gesamtverschlechterung von -3,73% in den letzten fünf Handelstagen führte. Dies deutet auf eine derzeit pessimistische Marktsituation hin.

Das aktuelle Kursziel für Carl Zeiss Meditec wird von Bankanalysten auf 96,90 EUR geschätzt.