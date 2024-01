Carl Zeiss Meditec Aktie: Das wird noch lange nicht jedem gefallen!

Die Dividendenrendite von Carl Zeiss Meditec liegt derzeit bei 1,28 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche ergibt sich eine Differenz von -4,76 Prozent. Aufgrund dieser Werte erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Performance von -14,97 Prozent, was eine Underperformance von -7,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt darstellt. Auch im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt das Unternehmen um 7,74 Prozent unter dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass die Carl Zeiss Meditec-Aktie mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 97,97 derzeit überkauft ist, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt. Wird der RSI auf 25 Tage ausgedehnt, ergibt sich jedoch ein neutraler Wert von 39, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt die RSI-Analyse eine "Schlecht"-Einstufung.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich ein Durchschnittsschlusskurs von 98,04 EUR für die Carl Zeiss Meditec-Aktie. Der letzte Schlusskurs lag bei 93,64 EUR, was eine Abweichung von -4,49 Prozent darstellt und zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der 50-Tages-Durchschnitt liegt derzeit bei 88,09 EUR, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Carl Zeiss Meditec also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.