Carl Zeiss Meditec Aktie: Das werden die Bullen gerne hören!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Carl Zeiss Meditec-Aktie beträgt aktuell 23, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 25,9 ebenfalls an, dass die Aktie überverkauft ist, wodurch auch für den RSI25 ein "Gut"-Rating vergeben wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs für Carl Zeiss Meditec somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf die technische Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Carl Zeiss Meditec auf 97,48 EUR, während die Aktie selbst einen Kurs von 103,6 EUR erreicht hat. Dies führt zu einer Bewertung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,28 Prozent liegt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist einen Stand von 90,14 EUR auf, was einen Abstand von +14,93 Prozent zur Aktie bedeutet und ebenfalls zu einer Bewertung von "Gut" führt. Insgesamt wird daher die Gesamtnote für die technische Analyse als "Gut" bewertet.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Carl Zeiss Meditec in den letzten Wochen kaum verändert hat, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Ebenso wurde in den sozialen Medien in den letzten vier Wochen keine außergewöhnliche Aktivität gemessen, wodurch die Aktie auch in dieser Hinsicht eine "Neutral"-Bewertung erhält. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.

Hinsichtlich der Dividende weist Carl Zeiss Meditec derzeit eine Dividendenrendite von 1,28 Prozent auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 6,04 Prozent. Die Differenz zu vergleichbaren Werten aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche beträgt -4, was dazu führt, dass die Aktie in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung erhält.