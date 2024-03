Carl Zeiss Meditec Aktie: Das wars mit den guten Zeiten!

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Ein hoher RSI deutet auf eine Überkauftheit hin, während ein niedriger RSI auf Überverkauf hinweist. Bei Carl Zeiss Meditec zeigt der RSI7 einen Wert von 84,11 Punkten, was auf eine Überkauftheit hindeutet. Daher wird das Wertpapier für den 7-Tage-RSI als "Schlecht" eingestuft. Der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt hingegen eine neutralere Bewertung, da Carl Zeiss Meditec weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt erhält das Wertpapier daher ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Bereich der fundamentalen Analyse zeigt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), dass Carl Zeiss Meditec mit einem Wert von 37,08 deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 99,27. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Bei der Dividendenrendite schneidet Carl Zeiss Meditec im Vergleich zur Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" mit einer Rendite von 1,12 % schlechter ab, was zu einer "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik des Unternehmens führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Stimmungsänderung der Anleger eine zunehmend negative Stimmung, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Außerdem wurde das Unternehmen im letzten Monat weniger intensiv diskutiert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Insgesamt erhält die Aktie von Carl Zeiss Meditec somit ein "Schlecht"-Rating in verschiedenen Bereichen.