Carl Zeiss Meditec Aktie: Das sind gute Nachrichten!

Die Analyse von Carl Zeiss Meditec ergibt interessante Ausprägungen in Bezug auf Sentiment und Buzz im Internet. Die Diskussionsintensität ist durchschnittlich und zeigt normale Aktivität, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Allerdings war die Rate der Stimmungsänderung eher schlecht, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Hinblick auf die Fundamentaldaten beträgt das KGV aktuell 30,77 und liegt damit 72 Prozent unter dem Branchendurchschnitt der Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör Branche. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe, da die Aktie unterbewertet erscheint.

In Bezug auf den Aktienkurs ergibt sich eine Underperformance von -23,47 Prozent in den letzten 12 Monaten im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der Branche. Sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt dies zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Der Relative Strength Index (RSI) von Carl Zeiss Meditec liegt bei 22,93, was auf eine überverkaufte Situation hindeutet und daher eine "Gut"-Bewertung ergibt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 46 und zeigt eine neutrale Situation an, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" in dieser Kategorie führt.