Carl Zeiss Meditec Aktie: Das könnte richtig bitter werden!

Der Aktienkurs von Carl Zeiss Meditec hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,97 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -11,37 Prozent gefallen, was zu einer Underperformance von -3,59 Prozent für Carl Zeiss Meditec führt. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete im letzten Jahr eine mittlere Rendite von -11,36 Prozent, und Carl Zeiss Meditec lag 3,61 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält das Unternehmen ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Beim Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt sich, dass Carl Zeiss Meditec derzeit überkauft ist, wie der RSI7-Wert von 77,07 Punkten anzeigt. Daher erhält das Wertpapier eine "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Zusammen erhält das Carl Zeiss Meditec-Wertpapier damit ein "Schlecht"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt die Auswertung, dass es im vergangenen Monat keine bedeutende Veränderung in der Stimmung der Anleger gab, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsintensität deutet jedoch darauf hin, dass das Unternehmen weniger Beachtung erfahren hat als zuvor, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Als Ergebnis erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie ein "Schlecht"-Rating.

Schließlich weist die Dividendenrendite von Carl Zeiss Meditec mit 1,28 Prozent einen niedrigeren Wert als der Branchendurchschnitt von 6,01 Prozent auf. Dadurch erhält das Unternehmen in dieser Kategorie eine "Schlecht"-Bewertung.