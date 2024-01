Carl Zeiss Meditec Aktie: Deshalb ist sie so schwach!

Die Dividendenrendite von Carl Zeiss Meditec beträgt derzeit 1,28 Prozent, was nur leicht über dem Branchendurchschnitt von 0,7 Prozent liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Performance von -14,97 Prozent, was eine Underperformance von -3,49 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -11,48 Prozent bedeutet. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite mit -11,73 Prozent unter dem Durchschnitt von -8,49 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Aktie mit einem aktuellen Relative Strength-Index (RSI) von 77,37 überkauft ist, was als "Schlecht"-Signal eingestuft wird. Auf der Basis des RSI25 mit einem Wert von 52 wird die Aktie jedoch als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich für den RSI eine "Schlecht"-Einstufung.

Die Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten Wochen überwiegend negativ, was zu einer "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion führt. Die Häufigkeit der Diskussionen über die Aktie zeigt jedoch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.