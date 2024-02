Carl Zeiss Meditec Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Der Relative Strength Index: Zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses kann auf den bekannten Relative Strength Index, den RSI, zurückgegriffen werden. Dieser normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wert zwischen 0 und 100 für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25). Der RSI für Carl Zeiss Meditec liegt bei 26,32, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beträgt 45,84, was für 25 Tage eine Einstufung als "Neutral" ergibt. Zusammen führt dies zu einem Gesamtrating von "Gut".

Branchenvergleich Aktienkurs: In den letzten 12 Monaten erzielte Carl Zeiss Meditec eine Performance von -23,47 Prozent. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -13,09 Prozent, was einer Underperformance von -10,37 Prozent entspricht. Der "Gesundheitspflege"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -12,63 Prozent im letzten Jahr, wobei Carl Zeiss Meditec um 10,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem Rating von "Schlecht" in dieser Kategorie.

Sentiment und Buzz: In den letzten vier Wochen wurde bei Carl Zeiss Meditec eine Verschlechterung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt, was zu einem "Schlecht"-Rating führt. Die Kommunikationsfrequenz zeigte keine signifikante Veränderung. Insgesamt erhält Carl Zeiss Meditec in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) von Carl Zeiss Meditec verläuft derzeit bei 95,49 EUR. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut", da der Aktienkurs bei 101,85 EUR lag und somit einen Abstand von +6,66 Prozent aufgebaut hat. Im Vergleich dazu liegt der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) bei 95,19 EUR, was einer Differenz von +7 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".