Carl Zeiss Meditec Aktie: Das hat keiner kommen sehen und trotzdem freut sich jeder

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig eher Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Carl Zeiss Meditec liegt der RSI7 aktuell bei 23,56 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt ähnliche Werte und bestätigt, dass das Wertpapier überverkauft ist. Somit wird auch für den RSI25 eine "Gut"-Einstufung vergeben.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl zur Beurteilung der Ertragskraft eines Unternehmens im Vergleich zu anderen. Bei Carl Zeiss Meditec beträgt das aktuelle KGV 30, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche im Durchschnitt ein KGV von 101 aufweisen. Damit ist Carl Zeiss Meditec aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Das Internet kann Stimmungen verstärken oder sogar drehen. Bei Carl Zeiss Meditec haben wir langfristig eine starke Aktivität in den sozialen Medien gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Gut" zu. Die Rate der Stimmungsänderung war ebenfalls gut, mit einer positiven Änderung. Daher ergibt sich insgesamt ein "Gut"-Ergebnis für das langfristige Stimmungsbild.

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Carl Zeiss Meditec wurde in den letzten zwei Wochen besonders positiv diskutiert. Auch während der vergangenen Tage waren es vor allem positive Themen, für die sich die Anleger interessierten. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Tiefergehende Analysen haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Schlecht"-Signale im Vordergrund standen. Dennoch erhält Carl Zeiss Meditec insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.