Carl Zeiss Meditec Aktie: Wer hätte das gedacht?

Carl Zeiss Meditec schüttet eine Dividendenrendite von 1,12 % aus, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör 4,88 Prozentpunkte weniger ist. Dieser niedrigere Ertrag führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Eine längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert auch wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. In diesem Zusammenhang zeigen sich interessante Ausprägungen bei Carl Zeiss Meditec. Die Diskussionsintensität ist deutlich gesunken, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung hat sich kaum verändert, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vorliegt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec liegt derzeit bei 30,77 Euro, was 69 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 99 Euro. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist.

In der technischen Analyse wird deutlich, dass die 200-Tage-Linie der Carl Zeiss Meditec bei 94,87 EUR liegt, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Abstand zum Aktienkurs von 111,4 EUR beträgt +17,42 Prozent. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage liegt die Aktie mit einer Differenz von +11,59 Prozent im "Gut"-Bereich. Insgesamt ergibt sich also eine positive Einstufung auf Basis der technischen Analyse.