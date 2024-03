Carl Zeiss Meditec Aktie: Was wird das noch werden?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird derzeit von Analysten als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 109,65 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -1,04% vom aktuellen Kurs entspricht.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 28.02.2024 verzeichnete Carl Zeiss Meditec einen Rückgang von -1,29% am Finanzmarkt. Über die vergangenen fünf Handelstage hinweg summiert sich der Rückgang auf -1,51%. Diese Entwicklung deutet auf eine derzeit eher pessimistische Stimmung am Markt hin.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten schätzen das mittelfristige Kursziel von Carl Zeiss Meditec auf 109,65 EUR. Dabei gehen sie davon aus, dass die Aktie derzeit ein Kursrisiko von -1,04% birgt. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Meinung, da einige die aktuelle Entwicklung als schwachen Trend interpretieren.

Einschätzungen der Analysten

Aktuell vertreten 3 Analysten die Auffassung, dass es sich bei der Aktie um einen starken Kauf handelt. 6 weitere Analysten bewerten die Aktie als “Kauf”, jedoch ohne dabei euphorisch zu sein. 9 Experten positionieren sich neutral und vergeben ein “halten”. Trotzdem sind 2 Analysten der Meinung, dass die Aktie zum Verkauf steht, und 2 weitere Experten sind sogar der Ansicht, dass ein sofortiger Verkauf angebracht ist.

Positives Guru-Rating

Abschließend lässt sich festhalten, dass 40,91% der Analysten trotz der gemischten Meinungen noch optimistisch in Bezug auf die Aktie von Carl Zeiss Meditec sind. Diese positive Einschätzung wird durch das bewährte Trend-Indikator “Guru-Rating” unterstrichen, das zuvor bei “Guru-Rating ALT” gelegen hat.

Die Aktienanalyse von Carl Zeiss Meditec zeigt eine gespaltene Meinung unter den Experten, wobei die aktuelle Kursentwicklung und das mittelfristige Kursziel die zentralen Punkte darstellen. Die Anleger sollten die verschiedenen Einschätzungen der Analysten im Auge behalten, um fundierte Entscheidungen zu treffen.

