Carl Zeiss Meditec Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen, wobei das wahre Kursziel um +4,58% über dem aktuellen Kursniveau liegt.

Aktuelle Kursentwicklung

Am 05.01.2024 verzeichnete Carl Zeiss Meditec eine Kursentwicklung von -0,49%. In den vergangenen fünf Handelstagen, was einer kompletten Handelswoche entspricht, summiert sich das auf -5,99%. Diese Entwicklung deutet auf eine aktuell pessimistische Marktstimmung hin.

Analystenmeinungen

Die Bankanalysten