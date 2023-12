Carl Zeiss Meditec Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird von Analysten derzeit als unterbewertet angesehen. Das wahre Kursziel wird auf 96,90 EUR geschätzt, was einer Abweichung von -0,29% vom aktuellen Kurs entspricht.

Kursentwicklung und Marktoptimismus

Am 15.12.2023 verzeichnete Carl Zeiss Meditec einen Rückgang von -0,84% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen stieg der Kurs jedoch um +10,28%, was auf eine gegenwärtig optimistische Stimmung am Markt hindeutet.

Analystenmeinungen und Empfehlungen

Die durchschnittliche Meinung der Bankanalysten liegt bei einem mittelfristigen Kursziel von 96,90 EUR, was eine potenzielle Rendite von -0,29% darstellt. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Ansicht, da 3 Analysten die Aktie als starken Kauf empfehlen, 7 weitere sie als Kauf einstufen, 8 Experten eine neutrale Position beziehen und 1 Experte sogar zum Verkauf rät.

Guru-Rating und Ausblick

Das Guru-Rating von Carl Zeiss Meditec liegt aktuell bei 3,58 und hat sich nicht verändert. Dies deutet darauf hin, dass trotz der positiven Kursentwicklung einige Analysten weiterhin optimistisch bezüglich der Aktie sind.

Insgesamt zeigt sich eine überwiegend positive Einschätzung der Aktie durch die Analysten, wobei die Meinungen über zukünftige Entwicklungen am Markt geteilt sind. Anleger sollten diese unterschiedlichen Empfehlungen sorgfältig abwägen, bevor sie eine Investitionsentscheidung treffen.

