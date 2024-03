Carl Zeiss Meditec Aktie: So kann es gerne weitergehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Die Aktie der Carl Zeiss Meditec wurde einer technischen Analyse unterzogen, um den aktuellen Trend des Wertpapiers zu ermitteln. Dabei wurde der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie aus den letzten 200 Handelstagen berechnet, welcher derzeit bei 95,29 EUR liegt. Dieser Wert liegt deutlich über dem letzten Schlusskurs von 119,4 EUR, was einem Unterschied von +25,3 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält die Aktie eine Bewertung von "Gut". Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (105,95 EUR) liegt mit einem Unterschied von +12,69 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Somit erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie insgesamt ein "Gut"-Rating.

Die Dividendenrendite der Carl Zeiss Meditec beträgt derzeit 1,12 Prozent bezogen auf das Kursniveau, was nur leicht über dem Mittelwert (0,72 Prozent) für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält das Unternehmen eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Im Branchenvergleich zur Gesundheitspflege-Branche liegt die Aktie mit einer Rendite von -23,47 Prozent deutlich unter dem Durchschnitt von -12,22 Prozent. Diese Entwicklung führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec bei 30, was im Vergleich zum Durchschnittswert von 100,56 in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" unterbewertet ist. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung.