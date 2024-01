Carl Zeiss Meditec Aktie: Schlechte Nachrichten ohne Ende!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet betrachtet. Das KGV liegt mit 30,36 insgesamt 72 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 109,52 beträgt. Aufgrund dieser Bewertung erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse weist der Relative Strength-Index (RSI) darauf hin, dass die Aktie derzeit mit einem Wert von 71,74 als überkauft gilt. Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht". Die Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt jedoch einen Wert von 53, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Dementsprechend wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" bewertet. Insgesamt führt dies zu einer Gesamtbewertung des RSI als "Schlecht".

Die Dividendenrendite der Aktie beträgt 1,28 Prozent und liegt damit 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 6,02 Prozent. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie eine Bewertung von "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben jedoch einen Überhang von Verkaufssignalen ergeben, was zu einer "Schlecht"-Bewertung in Bezug auf das Anleger-Sentiment führt. Insgesamt ergibt sich daher eine gemischte Einschätzung des Anleger-Sentiments.