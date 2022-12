Carl Zeiss Meditec Aktie: Marge leichtes Schwächeln, Umsatz und noch mehr die Auftragseingänge wachsen kräftig

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":



Carl Zeiss Meditec Aktie scheint 2021 in einem Abwärtstrendkanal verfangen zu sein. Zwischenzeitlich annähernd halbiert seit September 2021 konnte die Carl Zeiss Meditec AG (ISIN: DE0005313704) sich kurstechnisch seit Anfang Oktober erholen – mit aktuell 123,80 EUR natürlich weit von den 188,10 52-Hoch entfernt, aber die Richtung stimmt zumindest wieder. Natürlich waren die „Corona-.Hochs“ von einer gewissen Übertreibung gekennzeichnet, aber mit den heute veröffentlichten Zahlen für das Geschäftsjahr 2021/22 stellt sich das Unternehmen als wachstumsstark mit überproportional steigenden Auftragseingängen vor. Nur die Gewinnentwicklung kann nicht mithalten.

Während die Auftragseingänge um 30,1 % (währungsbereinigt 27,7%) und die Umsätze immerhin noch um 15,5% (währungsbereinigt 13,3%) anstiegen, reichte es beim EBIT nur zu einem Plus von gut 6%. Entsprechend ging die operative Marge von 22,7% auf 20,9% im Geschäftsjahr zurück. Gründe die altbekannten: Lieferkettenprobleme, Kostenentwicklung und Aufbau von Lagerbeständen im zweiten Halbjahr als Rückversicherung möglicher neuer Lock-downs in China.

Im neuen Geschäftsjahr will Carl Zeiss Meditec „mit dem Markt wachsen“ und die EBIT-Marge könnte weiter unter Druck geraten…

Dr. Markus Weber, seit 1. Januar 2022 Vorstandsvorsitzender der Carl Zeiss Meditec AG: „Wir blicken erneut auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Angesichts der deutlich gestiegenen geopolitischen und makroökonomischen Risiken sowie der zunehmenden Inflation sind wir mit dem erzielten Ergebnis hoch zufrieden. Aufgrund der gut gefüllten Auftragsbücher und stabiler Nachfrage nach unseren Innovationen sind wir zuversichtlich, auch 2022/23 auf Wachstumskurs zu bleiben.“

Für Q1 2022/23 wird, unter anderem aufgrund der weitflächigen Lockdown-Situation in China und eines schwächeren Produktmix sowie steigender operativer Kosten erwartet, dass die EBIT-Marge deutlich hinter dem Vorjahreswert zurückbleibt. Unter der Prämisse, dass die o.g. Risikofaktoren sich jedoch im Laufe des Jahres nicht weiter verschärfen, wird das Umsatzwachstum für das gesamte Geschäftsjahr 2022/23 mindestens in Höhe des Marktwachstums erwartet, die EBIT-Marge dürfte um die 19 bis 21% liegen. Kostensteigerungen aus Personalaufbau, Tarifabschlüssen und aus den Lieferketten können zusätzlich belasten. Und mittelfristig soll sich die EBIT-Marge auf einem Niveau nachhaltig oberhalb von 20% etablieren. Hierzu sollen die steigenden Anteile wiederkehrender Umsätze positiv beitragen.

Carl Zeiss Meditec Aktie: In Anbetracht der Widrigkeiten ein gutes Jahr. Für beide Bereiche, für alle Regionen.



Der strategische Geschäftsbereich (Strategic Business Unit, SBU) Ophthalmic Devices steigerte den Umsatz im Geschäftsjahr 2021/22 um +17,0 % (währungsbereinigt: +15,0 %) auf 1.469 Mio EUR (Vj. 1.256 Mio). Dabei leistete insbesondere das Geschäft mit wiederkehrenden Umsätzen aus Verbrauchsmaterialien, Implantaten und Serviceleistungen einen signifikanten Wachstumsbeitrag. Der Auftragseingang erhöhte sich von 1.319 auf 1.721 Mio EUR und verzeichnete somit einen Anstieg von +30,5 % (währungsbereinigt: +28,3 %). Hierzu trug neben einer robusten Nachfrage im Geräte- und Verbrauchsmaterialiengeschäft auch der Anstieg der Fertigungs- und Lieferzeiten im Gerätegeschäft aufgrund von Engpässen in den weltweiten Lieferketten und in der Materialbeschaffung bei.

Im strategischen Geschäftsbereich Microsurgery setzte sich die Umsatzerholung fort und übertraf zudem mit einer Umsatzsteigerung von +10,9 % (währungsbereinigt: +7,8 %) auf 434 Mio EUR (Vj. 391 Mio) das Marktwachstum. Der Auftragseingang entwickelte sich zuletzt überproportional zum Umsatz und stieg um 28,6 % (währungsbereinigt: 25,7 %) von 412 auf 530 Mio EUR an. Hierzu soll neben einer robusten Nachfrage auch der Anstieg der Fertigungs- und Lieferzeiten im Gerätegeschäft aufgrund angespannter Lieferketten und in der Materialbeschaffung beigetragen haben.

Regionen im Gleichschritt – China/Asien erhöht sogar Bedeutung als wichtigster Markt

In der Region EMEA stieg der Umsatz um +6,1 % (währungsbereinigt: +6,5 %) auf 459 Mio EUR (Vj. 433 Mio) an. Die Kernmärkte Deutschland, Frankreich und Südeuropa sowie Großbritannien verzeichneten hierbei weiterhin ein solides Wachstum.

Der Umsatz in der Region Americas stieg um +8,4 % (währungsbereinigt: -0,1 %) auf 487 Mio EUR (Vj. 449 Mio) an, hauptsächlich aufgrund positiver Währungseffekte. Der Umsatz in den USA entwickelte sich währungsbereinigt auf einem etwa konstanten Niveau zum Vorjahr.

Die Region APAC leistete erneut den stärksten Wachstumsbeitrag. Der Umsatz stieg mit einem Plus von 25,0 % (währungsbereinigt: +25,0 %) auf 957 Mio EUR (Vj. 765 Mio) an. Dabei wiesen China und Indien die höchsten Wachstumsraten auf.

Und Carl Zeiss Meditec ist? MDAX und TecDAX Mitglied, relativ „unauffällig“…

Charttechnisch orientierte Anleger sollten die Widerstandszonen zwischen 140 und 150 beachten. Dazu ist die Aktie noch nicht aus ihrem Abwärtstrend ausgebrochen. Während der Kursverfall seit September letzten Jahres wohl eher „branchentechnisch“ begründet ist, als durch operative Entwicklungen des Konzerns aus Jena. Ein Schicksal, das man mit Eckert&Ziegler und anderen Branchenvertretern teilt. Wobei ein Gutteil der Korrekturen auf zuvor feststellbare Übertreibungen am Markt zurückgeführt werden könnte. Grundsolide Gesellschaft mit Wachstumsperspektive, charttechnisch angeschlagen.



