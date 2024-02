Carl Zeiss Meditec Aktie: Der Knaller!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Carl Zeiss Meditec liegt der RSI7 aktuell bei 27,15 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher erhält es eine "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Carl Zeiss Meditec-Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von -23,47 Prozent erzielt. Dies liegt 10,44 Prozent unter dem Durchschnitt der Branche. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt -12,88 Prozent, wobei Carl Zeiss Meditec aktuell 10,58 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit "Schlecht" bewertet.

In den letzten Wochen wurde bei Carl Zeiss Meditec eine deutliche Veränderung des Stimmungsbildes hin zum Negativen festgestellt. Dies wird anhand der Masse der Marktteilnehmer in den sozialen Medien beurteilt, die eine Tendenz hin zu besonders positiven oder negativen Themen aufzeigen. Darüber hinaus wurde eine abnehmende Aufmerksamkeit über das Unternehmen registriert. Zusammengefasst wird die Aktie daher für diese Stufe mit "Schlecht" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie mit +8,99 Prozent Entfernung vom GD200 (95,28 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 95,8 EUR auf, was ebenfalls ein "Gut"-Signal bedeutet. Somit wird der Kurs der Carl Zeiss Meditec-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.