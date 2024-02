Carl Zeiss Meditec Aktie: Jetzt ist alles möglich

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Die technische Analyse der Carl Zeiss Meditec-Aktie basierend auf den letzten 200 Handelstagen ergibt einen Durchschnittsschlusskurs von 95,83 EUR. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag hingegen bei 99,02 EUR, was einem Unterschied von +3,33 Prozent entspricht, weshalb eine "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben wird. Der 50-Tages-Durchschnitt von 94,32 EUR weist ebenfalls eine Nähe zum letzten Schlusskurs (+4,98 Prozent Abweichung) auf und erhält daher auch ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Carl Zeiss Meditec-Aktie auf der Grundlage der einfachen Charttechnik als "Neutral" bewertet.

Im Branchenvergleich erzielte die Aktie in den letzten 12 Monaten eine Performance von -14,97 Prozent, während vergleichbare Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -12,34 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -2,62 Prozent, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt. Auch im Sektorvergleich lag die Rendite von Carl Zeiss Meditec mit -12,2 Prozent 2,77 Prozent unter dem Durchschnittswert, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt.

In Bezug auf fundamentale Kriterien weist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec einen Wert von 30 auf, was im Vergleich zu Werten aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" (KGV von 109,87) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentaler Sicht wird die Aktie daher als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Carl Zeiss Meditec liegt bei 57,68, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 51,18 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Somit ergibt sich insgesamt eine Gesamteinschätzung von "Neutral" auf technischer Basis.