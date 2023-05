Carl Zeiss Meditec Aktie: Finger Weg!

Weitere Suchergebnisse zu "Cosmo Pharm":

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Carl Zeiss Meditec, die im Segment "Gesundheitsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 19.05.2023, 14:15 Uhr, an ihrer Heimatbörse Xetra mit 109.72 EUR.

Unser Analystenteam hat Carl Zeiss Meditec auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Technische Analyse: Der gleitende Durchschnittskurs der Carl Zeiss Meditec beläuft sich mittlerweile auf 125,23 EUR. Die Aktie selbst hat einen Kurs von 110,05 EUR erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit -12,12 Prozent und führt zur Bewertung "Sell". Demgegenüber hat der GD50 für die vergangenen 50 Tage derzeit einen Stand von 125,21 EUR. Somit ist die Aktie mit -12,11 Prozent Abstand aus dieser Sicht ein "Sell". Damit vergeben wir die Gesamtnote "Sell".

2. Branchenvergleich Aktienkurs: Carl Zeiss Meditec erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 3,06 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche sind im Durchschnitt um 5,47 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -2,41 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec bedeutet. Der "Gesundheitspflege"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,58 Prozent im letzten Jahr. Carl Zeiss Meditec lag 5,63 Prozent über diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Branchenvergleich und die Überperformance im Sektorvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

3. Fundamental: Die Aktie von Carl Zeiss Meditec gilt nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) als unterbewertet. Denn: Das KGV liegt mit 37 insgesamt 52 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 77,41 beträgt. Vor diesem Hintergrund erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".