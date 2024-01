Carl Zeiss Meditec Aktie: Enormes Potenzial ....

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Die Aktie von Carl Zeiss Meditec wird derzeit als unterbewertet eingestuft, basierend auf dem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,36, das unter dem Branchendurchschnitt von 108,2 liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse wird die Aktie derzeit als "Neutral" eingestuft. Der gleitende Durchschnittskurs zeigt, dass der Kurs der Aktie (100,2 EUR) um +3,56 Prozent über dem GD200 von 96,76 EUR liegt. Dies entspricht ebenfalls der Einstufung als "Neutral". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage liegt bei 92,43 EUR, was einer Abweichung von +8,41 Prozent entspricht und die Aktie als "Gut"-Wert ausweist. Insgesamt erhält die Aktie daher ein Rating von "Gut".

Die Stimmung bezüglich der Aktie von Carl Zeiss Meditec hat sich in den letzten vier Wochen aufgehellt, was zu einer "Gut"-Bewertung für das Sentiment und Buzz führt. Die Kommunikationsfrequenz hat sich hingegen nicht signifikant verändert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe führt.

In Bezug auf die Dividende ergibt sich eine negative Differenz von -4,74 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", was zu einer "Schlecht"-Bewertung der Dividendenpolitik von Carl Zeiss Meditec führt.