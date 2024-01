Carl Zeiss Meditec Aktie: Eine klare Abfuhr!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec AG":

Die Dividendenrendite von Carl Zeiss Meditec liegt derzeit bei 1,28 Prozent und liegt somit unter dem Branchendurchschnitt von 6,03 Prozent in der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dies bedeutet eine Differenz von -4,76 Prozent zur Branchendurchschnittsdividende und führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Aktie.

In den letzten 12 Monaten erzielte Carl Zeiss Meditec eine Performance von -14,97 Prozent, was eine Underperformance von -7,33 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt und eine Unterperformance von 7,74 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt des "Gesundheitspflege"-Sektors bedeutet. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carl Zeiss Meditec liegt bei 30,36 und ist somit deutlich günstiger als das Branchen-KGV von 103,52, was einer Unterbewertung um 71 Prozent entspricht. Daher wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien, und in den letzten zwei Wochen wurde über Carl Zeiss Meditec besonders negativ diskutiert. Aufgrund dieses Stimmungsbildes und vor allem der überwiegend negativen Signale erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Insgesamt zeigt sich also, dass Carl Zeiss Meditec in den Bereichen Dividendenpolitik, Performance im Vergleich zur Branche und zum Sektor, sowie Anleger-Sentiment "Schlecht"-Bewertungen erhält.