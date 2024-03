Carl Zeiss Meditec Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Carl Zeiss Meditec Aktie: Analyse und Bewertung

Die Carl Zeiss Meditec Aktie weist derzeit eine Dividendenrendite von 1,12 % aus, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,35 % im Bereich "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör". Dadurch erhält die Aktie eine Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Bei der Analyse des Sentiments und Buzz im Internet zeigt sich, dass die Diskussionsintensität durchschnittlich ist, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, wodurch ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung abgeleitet wird. Insgesamt ergibt sich daher eine "Neutral"-Einstufung.

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Carl Zeiss Meditec-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 118,25 EUR, was einem Unterschied von +23,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (95,71 EUR) entspricht. Auch der 50-Tages-Durchschnitt (109,75 EUR) liegt über dem letzten Schlusskurs und erhält somit ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird die Aktie in der einfachen Charttechnik mit "Gut" bewertet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index ergibt sich eine "Neutral"-Empfehlung für die Aktie der Carl Zeiss Meditec. Der RSI7 liegt bei 62,94 und der RSI25 bei 39,28, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.