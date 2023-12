Carl Zeiss Meditec Aktie: Besser könnte es gar nicht laufen!

Weitere Suchergebnisse zu "Carl Zeiss Meditec":

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens zu beurteilen. Aktuell beträgt das KGV von Carl Zeiss Meditec 27. Im Vergleich dazu haben ähnliche Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 100. Daraus ergibt sich, dass Carl Zeiss Meditec aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einschätzung erhält.

Der Relative Strength Index (RSI), der die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen indiziert, liegt bei Carl Zeiss Meditec bei 11,53. Dies deutet darauf hin, dass die Situation als überverkauft betrachtet wird, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 31, was als Indikator für eine weder überkaufte noch -verkaufte Situation gilt und daher ein "Neutral"-Rating erhält. Insgesamt erhält die Aktie in dieser Kategorie daher die Einstufung "Gut".

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Carl Zeiss Meditec in Social Media beobachtet, was das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer in den grünen Bereich zeigt. Daraus resultiert eine "Gut"-Bewertung. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Carl Zeiss Meditec wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Gut"-Rating.

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Carl Zeiss Meditec eine Performance von -34,01 Prozent, während ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um -13,43 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Underperformance von -20,58 Prozent im Branchenvergleich für Carl Zeiss Meditec. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei -0,05 Prozent im letzten Jahr, wobei Carl Zeiss Meditec 33,96 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.