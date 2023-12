Carl Zeiss Meditec ADR Aktie: Jetzt kommt es knüppeldick!

Die Dividendenpolitik von Carl Zeiss Meditec wird von Analysten kritisch betrachtet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell einen negativen Abstand von -4,73 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Fundamental betrachtet zeigt sich jedoch eine unterbewertete Position, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 27 unter dem Branchendurchschnitt von 101 liegt. Die Redaktion bewertet die Aktie daher in dieser Kategorie als "Gut".

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage ergibt eine neutrale Bewertung, da der letzte Schlusskurs auf ähnlichem Niveau liegt. Jedoch zeigt sich bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts der letzten 50 Handelstage eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Die Stimmung in der Internet-Kommunikation hat sich für Carl Zeiss Meditec in den letzten Wochen kaum verändert, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt jedoch eine verringerte Aktivität, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.