Carl Zeiss Meditec ADR Aktie: Daran scheiden sich die Geister

Carl Zeiss Meditec wird derzeit mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 30,36 gehandelt, was unter dem Branchendurchschnitt von 104,16 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie im Vergleich zur Branche unterbewertet ist. Insgesamt wird die Aktie auf der Basis fundamentaler Kriterien als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt die langfristige Beobachtung der Kommunikation, dass die Diskussionsintensität der Aktie von Carl Zeiss Meditec nur eine geringe Aktivität aufweist. Daher erhält die Aktie in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung, während die Rate der Stimmungsänderung als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Schlecht".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 98,82 EUR liegt, während der aktuelle Kurs der Aktie bei 98,84 EUR liegt. Dies führt zu einer neutralen Bewertung in Bezug auf den GD200. Der GD50 liegt bei 86,74 EUR, was einen Abstand von +13,95 Prozent bedeutet und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daraus eine Gesamtnote von "Gut".

Was die Dividende betrifft, so liegt die Dividendenrendite von Carl Zeiss Meditec bei 1,28 Prozent, was 4,74 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche zu einem eher unrentablen Investment, weshalb sie von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.