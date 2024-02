Caribou Biosciences Aktie: Unbekannte Hammer-Fakten!

Die Aktie der Caribou Biosciences wurde von Analysten in den letzten zwölf Monaten insgesamt positiv bewertet, mit 3 "Gut" und 0 "Schlecht"-Einstufungen. Für die langfristige Bewertung ergibt sich daher eine positive Einschätzung. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 19,67 USD, was einer erwarteten Kursentwicklung von 184,61 Prozent entspricht.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Caribou Biosciences-Aktie mit 6,91 USD ein gutes Signal von +27,96 Prozent Entfernung vom GD200 (5,4 USD) aufweist. Auch der GD50 liegt mit 5,95 USD im positiven Bereich, mit einem Abstand von +16,13 Prozent. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) ergibt eine neutrale Einschätzung, da der RSI bei 39,68 und der RSI25 bei 34,28 liegen. Dies deutet auf eine neutrale Marktsituation hin.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen eher neutral, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt. Die meisten Diskussionen und Kommentare waren ebenfalls neutral, was auf eine ausgeglichene Anleger-Stimmung hinweist.

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale Bewertung der Caribou Biosciences-Aktie basierend auf den Analysteneinschätzungen, der technischen Analyse und der Anleger-Stimmung.