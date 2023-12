Cariboo Rose Aktie: Das ist ein Hammer

Die Dividendenpolitik der Aktie Cariboo Rose weist derzeit niedrigere Dividenden im Vergleich zum Branchendurchschnitt Metalle und Bergbau auf. Der Unterschied beträgt 3,67 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,67 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Cariboo Rose-Aktie derzeit mit einem Wert von 100 überkauft ist. Daher wird das Signal als "Schlecht" eingestuft. Beim Ausdehnen der relativen Bewegung auf 25 Tage (RSI25) ergibt sich ein Wert von 50, was darauf hindeutet, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich für den RSI die Einstufung als "Schlecht".

Die technische Analyse des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) im Vergleich zum aktuellen Kurs ergibt eine Abweichung von 0 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Dasselbe gilt auch für den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50), was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Neutral"-Rating.

Im fundamentalen Bereich liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 22, was bedeutet, dass die Börse 22,35 Euro für jeden Euro Gewinn von Cariboo Rose zahlt. Dies ist 93 Prozent weniger als für vergleichbare Werte in der Branche gezahlt werden. Auf Grundlage des KGV wird der Titel daher als "Gut" eingestuft, da er unterbewertet ist im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 321 in der Branche "Metalle und Bergbau".