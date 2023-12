Cariboo Rose Aktie: Ist das wirklich normal?

Die Cariboo Rose-Aktie schüttet gegenüber dem Branchendurchschnitt der Metalle und Bergbau eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 3,83 Prozentpunkte weniger als der Durchschnitt von 3,83 % ist. Dies führt zu einem niedrigeren Ertrag und einer Einstufung als "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse erhält die Cariboo Rose-Aktie eine "Gut"-Bewertung. Der 50- und 200-Tages-Durchschnitt zeigt an, dass der aktuelle Kurs von 0,05 CAD deutlich über dem Durchschnitt von 0,04 CAD liegt, was einer Abweichung von +25 Prozent entspricht.

Die Fundamentalanalyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cariboo Rose mit einem Wert von 22,35 unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies entspricht einer Abweichung von 93 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Metalle und Bergbau" von 318. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV wird die Aktie als "günstig" eingestuft.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cariboo Rose liegt bei 50, was zu einer Bewertung als "Neutral" führt. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt erhält die Cariboo Rose-Aktie in dieser Kategorie die Einstufung "Neutral".