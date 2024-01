Caribbean Utilities Aktie: Ein handfester Grund

Weitere Suchergebnisse zu "British American Tobacco":

Der Aktienkurs von Caribbean Utilities hat in den letzten 12 Monaten eine Performance von 0,65 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Stromversorger"-Branche im Durchschnitt um -9,57 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Caribbean Utilities im Branchenvergleich eine Outperformance von +10,22 Prozent erreicht hat. Der "Versorgungsunternehmen"-Sektor verzeichnete eine mittlere Rendite von -9,57 Prozent im letzten Jahr, und Caribbean Utilities lag um 10,22 Prozent über diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen erhält das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Caribbean Utilities-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell bei 12,5 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 11,1 USD weicht somit um -11,2 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, der bei 11,25 USD liegt, so ergibt sich ein ähnliches Bild, da der letzte Schlusskurs nur um -1,33 Prozent abweicht. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung auf dieser kurzfristigeren Analysebasis. Insgesamt wird die Caribbean Utilities-Aktie daher für die einfache Charttechnik mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Caribbean Utilities in den sozialen Medien. Es gab keine grundlegende Verschiebung hin zu übermäßig positiven oder negativen Diskussionen, weshalb die Aktie von der Redaktion eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. Über Caribbean Utilities wurde unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Insgesamt bekommt die Aktie dadurch ein "Neutral"-Rating.

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein prominentes Signal der technischen Analyse, der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Der RSI der Caribbean Utilities liegt bei 27,94 und führt somit zur Einstufung "Gut". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, steht bei 53,79 und ist ein Indikator für eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Insgesamt ergibt sich daher eine Gesamteinschätzung von "Gut".