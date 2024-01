Cargotec Oyj Aktie: Käufer sollten sich sputen!

Derzeit wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cargotec mit 14 bewertet, was bedeutet, dass die Börse 14,35 Euro für jeden Euro Gewinn des Unternehmens zahlt. Dies ist 55 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt im Bereich "Maschinen", der derzeit bei 32 liegt. Aufgrund dieser Zahlen gilt die Aktie als unterbewertet und wird daher basierend auf dem KGV als "Gut" eingestuft.

In den letzten Wochen wurde eine Zunahme positiver Kommentare über Cargotec in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt ebenfalls in den grünen Bereich. Aufgrund dieser positiven Stimmung erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung von der Redaktion. Die zunehmende Diskussion und Aufmerksamkeit für Cargotec führen zu dieser Bewertung.

Aktuell bietet die Aktie von Cargotec eine Dividendenrendite von 2,75 %, was 0,93 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt im Bereich Maschinen. Die Dividenden des Unternehmens fallen also nur leicht niedriger aus, was zu einer neutralen Bewertung der Ausschüttungspolitik führt.

Aus charttechnischer Sicht weist der aktuelle Kurs der Cargotec-Aktie von 49,94 EUR eine positive Entfernung von +10,24 Prozent vom GD200 (45,3 EUR) auf. Zudem liegt der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, bei 44,85 EUR, was einem Abstand von +11,35 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs der Cargotec-Aktie als "Gut" bewertet, wenn man den Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage heranzieht.