Cargoroo sammelt 10 Millionen Euro für autofreie europäische Städte

Amsterdam (ots/PRNewswire) -Cargoroo, das Unternehmen hinter den wohlbekannten gelben E-Share-Lastenfahrrädern, hat von Investoren eine Summe von zehn Millionen Euro erhalten. Mit dieser neuen Investitionsrunde kann Cargoroo seine Führungsposition auf dem europäischen Markt für E-Sharing-Lastenfahrräder ausbauen. Das bedeutet, dass noch mehr Autofahrten durch Fahrten mit einem elektrischen Lastenfahrrad ersetzt werden können, wodurch Städte lebenswerter, gesünder und sicherer werden.Expansion in ganz Europa Das eingeworbene Kapital ermöglicht es dem Spezialisten für E-Sharing-Lastenfahrräder, sein weiteres Wachstum zu finanzieren. Das Geld wird verwendet, um die Expansion des Bike-Sharing-Konzepts des Unternehmens in Europa voranzutreiben. Im nächsten Jahr wird Cargoroo sein Konzept in weiteren Städten in Deutschland und auf dem französischen Markt in der Stadt Lyon einführen. In den europäischen Städten, in denen das Bike-Sharing-Konzept bereits bekannt ist – wie Antwerpen und Berlin – wird Cargoroo seine Präsenz weiter ausbauen, indem es die Zahl der verfügbaren Lastenfahrräder deutlich erhöhen wird.In den Niederlanden werden die E-Share-Lastenfahrräder in noch mehr Gegenden und Städten verfügbar sein. Cargoroo hat sein Konzept kürzlich in Eindhoven vorgestellt. In naher Zukunft wird die Anzahl der verfügbaren Lastenräder auch in Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Nijmegen und Arnheim erhöht. Cargoroo beabsichtigt außerdem, neue Talente einzustellen, damit noch mehr Kunden von den unzähligen Vorteilen eines E-Sharing-Lastenfahrrads erfahren können.„Mit dieser Investition kann unser Team den nächsten großen Schritt zur Verwirklichung unserer Mission machen: Städte lebenswerter, gesünder und sicherer zu machen", sagt CEO Erik de Winter. „Neben dem Kapital bringen die Investoren umfangreiche Erfahrungen und Kenntnisse in der Sharing Economy, dem öffentlichen Sektor und der Mobilität mit. Wir alle teilen die gleiche Vision und die gleichen Werte."Investoren mit einem gemeinsamen Ziel Die Sharing Group und Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) schließen sich dem bestehenden Investor Fairtree Elevant Ventures an. Gemeinsam mit Leasinggesellschaften investieren sie eine Gesamtsumme von zehn Millionen Euro.Die Sharing Group ist eine schnell wachsende Familie von Technologieunternehmen, die sich dem „Good Sharing"-Konzept verschrieben haben. Joost van Rooij, CMO The Sharing Group: „Wenn es um geteilte Mobilität geht, ist MyWheels die bekannteste Marke in unserem Portfolio. Unsere Investition in Cargoroo knüpft nahtlos daran an, denn beide Konzepte tragen dazu bei, die Zahl der Autos auf den Straßen zu reduzieren und die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern."Als öffentlicher Fonds investiert der PDENH in Unternehmen und Initiativen mit Sitz in Nordholland, die zur Energiewende, zur Kreislaufwirtschaft und zur nachhaltigen Mobilität in der Region beitragen. Joost de Waard, Investment Manager bei PDENH: „Die Nutzung eines E-Share-Lastenfahrrads ist in den dicht besiedelten Innenstädten Europas eine praktikable Alternative zum Autofahren. Wir glauben, dass Cargoroo – als Marktführer in diesem Sektor – in der Lage sein wird, dieses Konzept in großem Maßstab einzuführen. Die gelben Lastenfahrräder reduzieren nicht nur den Kohlendioxidausstoß, sondern tragen auch zu einem gesünderen Lebensstil ihrer Nutzer bei!"David Evans, Geschäftsführer von Fairtree Elevant Ventures, ein Frühphaseninvestor von Cargoroo, sagt über die neue Investitionsrunde: „Cargoroo hat im Bereich der E-Sharing-Lastenfahrräder durchweg eine beachtliche Leistung gezeigt. Das Unternehmen ist seit seiner Gründung Jahr für Jahr schnell gewachsen und will nun auch in Deutschland und Frankreich Fuß fassen. Der Erfolg dieser neuen Investitionsrunde ist ein Beweis für unseren Glauben an das Unternehmen. Der starke Fokus von Cargoroo auf mehr Mobilität, gesündere Städte und einen besseren Lebensstil passt zu unserem breiteren Portfolio von Unternehmen, die im Nachhaltigkeitsbereich tätig sind. Die Sharing Group und Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland (PDENH) beteiligen sich an dieser Finanzierungsrunde und wir freuen uns, mit ihnen zusammenzuarbeiten, während Cargoroo sich weiterhin auf dem ganzen Kontinent verbreitet."Informationen zu Cargoroo Cargoroo ist eine E-Sharing-Lastenrad-Plattform mit einer Flotte von über 700 E-Lastenrädern. Zur Zielgruppe des Unternehmens gehören alle Menschen, die von Zeit zu Zeit ein Lastenfahrrad benötigen, z. B. Eltern, die mit ihren Kindern einen Ausflug machen wollen, Leute, die schwere oder große Gegenstände transportieren wollen, oder Studenten, die in ein Studentenwohnheim ziehen. Darüber hinaus sind städtische Unternehmer und die städtische Logistik ebenfalls schnell wachsende Märkte. Die Nutzerbasis des Unternehmens, die sich im letzten Jahr verdreifacht hat, umfasst inzwischen Zehntausende von Kunden. Zusammen haben diese Nutzer schon über 1.500.000 Millionen Kilometer zurückgelegt. Sobald das Unternehmen seine Flotte von Lastenrädern verdoppelt, kann sich diese positive Einwirkung auf die Umwelt durch neue und bestehende Kunden noch weiter verstärken. Cargoroo ist in einer Reihe von Großstädten in den Niederlanden tätig, darunter Amsterdam, Utrecht, Den Haag, Eindhoven, Arnheim und Nijmegen. Im Ausland sind die gelben Lastenfahrräder bereits in Antwerpen, Berlin und Leuven ein vertrauter Anblick.Informationen zur Sharing Group Die Sharing Group ist eine schnell wachsende Familie von Technologieunternehmen, die sich dem „Good Sharing"-Konzept verschrieben haben. Die Sharing Group hat es sich zur Aufgabe gemacht, das Teilen von Produkten und Dienstleistungen nachhaltig und mühelos zu gestalten. Rentabilität und Wohlbefinden gehen dabei Hand in Hand. Der Schwerpunkt der Organisation liegt auf den Märkten für Technologie, Energie und Mobilität. Zu den bekannten Marken in seinem Portfolio gehören Mijndomein, MyWheels und EnergyZero.Informationen zum PDENH PDENH steht kurz für „Participatiefonds Duurzame Economie Noord-Holland". Der von der Provinz Nordholland eingerichtete Fonds verfügt über 85 Millionen Euro und investiert in nachhaltige und innovative Unternehmen und Initiativen. PDENH zielt auf Geschäftsaktivitäten in Nordholland ab, die einen finanziellen, wirtschaftlichen und sozialen Nutzen bringen. Bislang hat der Fonds in über dreißig Unternehmen und Projekte investiert, die zur Energiewende, zur Kreislaufwirtschaft und zur nachhaltigen Mobilität beitragen. PDENH ist eine Zusammenarbeit zwischen KplusV (https://www.kplusv.nl/) undStartGreen Capital (https://www.startgreen.nl/).Weitere Informationen finden Sie auf https://www.pdenh.nl/ und aufLinkedIn (https://www.linkedin.com/company/participatiefonds-duurzame-economie-noord-holland).Informationen zu Fairtree Elevant Ventures Fairtree Elevant Ventures ist ein europäischer Investmentfonds, der sich auf die Unterstützung ehrgeiziger, wachstumsorientierter Unternehmen konzentriert, die sich auf die Vergrößerung vorbereiten. Fairtree Elevant Ventures investiert in Unternehmen, die die physische Wirtschaft umgestalten, indem sie technische Innovationen, die sich schnell verändernde Dynamik der Vertriebskanäle und die sich verändernden Prioritäten der Verbraucher nutzen, um radikale Veränderungen in bestehenden Branchen zu bewirken. Fairtree Elevant Ventures gehört zur Fairtree Group, einem 2003 gegründeten, weltweit führenden Investitionsmanagementunternehmen, das alternative und nur langfristige Anlageportfolios in allen globalen Anlageklassen mit rund 7 Mrd. EUR an Vermögenswerten verwaltet. Das Unternehmen ist stolz auf seine anerkannten Spezialistenteams, die eine gründliche Analyse von oben nach unten und von unten nach oben durchführen und so einen diversifizierten und ganzheitlichen Ansatz gewährleisten.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1965583/Cargoroo_Jelle_Jaron_Erik.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/cargoroo-sammelt-10-millionen-euro-fur-autofreie-europaische-stadte-301699892.htmlPressekontakt:Remi Kuchler,Remi.kuchler@nxtcontent.com,+31(0)20 765 7570Original-Content von: Cargoroo, übermittelt durch news aktuell