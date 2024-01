Cargojet Aktie: Der nächste starke Knaller!

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen grundsätzlich neutral gegenüber Cargojet eingestellt waren. Es gab insgesamt vier positive und zwei negative Tage, während an fünf Tagen keine eindeutige Richtung erkennbar war. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren vornehmlich neutral. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält Cargojet daher eine "Neutral"-Einschätzung von der Redaktion für die Anlegerstimmung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Cargojet-Aktie der letzten 200 Handelstage bei 99,36 CAD lag, während der aktuelle Kurs bei 117,24 CAD liegt, was einer Abweichung von +18 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 99,98 CAD über dem letzten Schlusskurs (+17,26 Prozent), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Analysteneinschätzung basierend auf 9 Analystenbewertungen der letzten zwölf Monate zeigt, dass 6 Einstufungen "Gut", 3 "Neutral" und 0 "Schlecht" waren, was zu einem durchschnittlichen "Gut"-Rating für das Wertpapier führt. Im vergangenen Monat ergab sich ein ähnliches Bild, mit 1 Gut, 1 Neutral und 0 Schlecht, was zu einem Gesamturteil von "Gut" führt. Das Durchschnittskursziel liegt bei 144,44 CAD, was darauf hindeutet, dass die Aktie um 23,2 Prozent steigen könnte. Daher wird die sich daraus ableitende Empfehlung als "Gut" eingestuft. Zusammenfassend erhält Cargojet von den Analysten somit ein "Gut"-Rating.

In Bezug auf Sentiment und Buzz lässt sich sagen, dass die Stimmung für Cargojet in den vergangenen Wochen deutlich eingetrübt ist, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Diskussionsstärke für Cargojet in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen nicht außergewöhnlich, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Schlecht" bewertet.