Cargojet Aktie: Das macht richtig Spaß!

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien sind wichtige Indikatoren für das aktuelle Bild einer Aktie. Bei Cargojet wurde in den letzten vier Wochen eine Verschlechterung des Stimmungsbildes festgestellt, was zu einer Bewertung der Aktie als "Schlecht" führt. Die Kommunikationsfrequenz hingegen nahm zu, was auf ein vermehrtes Interesse am Unternehmen hinweist. Insgesamt erhält Cargojet daher ein "Schlecht"-Rating auf dieser Stufe.

Ein weiteres Signal der technischen Analyse ist der Relative Strength-Index (RSI), der die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem bestimmten Zeitraum betrachtet. Der RSI von Cargojet liegt bei 26,85, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25, der auf einen Zeitraum von 25 Tagen basiert, ergibt ebenfalls eine "Gut"-Einschätzung. Die Gesamteinschätzung des RSI für Cargojet lautet daher "Gut".

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Allerdings standen in den letzten Tagen vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Neutral" führt.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt positive Empfehlungen für Cargojet ausgesprochen, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 141,22 CAD, was eine positive Entwicklung des Aktienkurses um 23,32 Prozent prognostiziert. Aufgrund dieser Analyse erhält Cargojet eine Gesamteinstufung als "Gut".