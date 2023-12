Cargojet Aktie: Das ist ein absoluter Befreiungs-Hammer!

Die Diskussionen über Cargojet auf sozialen Medien geben ein positives Signal über die Einschätzungen und Stimmungen bezüglich des Unternehmens. In den letzten zwei Wochen wurden insgesamt überwiegend positive Meinungen und neutrale Themen zu dem Wert geäußert. Basierend darauf stuft unsere Redaktion das Unternehmen als "Gut" ein. Die Anlegerstimmung zur Aktie von Cargojet wird demnach als angemessen bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnten in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen festgestellt werden, was zu einer neutralen Bewertung der Aktie führt. Es gab weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge. Insgesamt erhält Cargojet daher auf dieser Stufe ein "Neutral"-Rating.

Analysten aus Research-Abteilungen haben die Aktie von Cargojet in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 6 positiven, 3 neutralen und 0 negativen Einstufungen versehen, was zu einer langfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Im letzten Monat gab es 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Empfehlungen, was die kurzfristige Einschätzung als "Gut" bestätigt. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 142,22 CAD, bei einem aktuellen Schlusskurs von 114,98 CAD, was eine erwartete Kursentwicklung von 23,69 Prozent und somit die Einstufung als "Gut" bedeutet.

Basierend auf dem Relative Strength-Index (RSI) wird die Cargojet-Aktie als neutral eingestuft. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7-Wert liegt bei 31,41, was zu einer "Neutral"-Empfehlung führt, während der RSI25-Wert bei 14,68 liegt und somit eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedingt. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinstufung als "Gut" auf der Ebene des Relative Strength-Indikators für die Cargojet-Aktie.

